倖田來未、自宅でヘアカットする様子を公開！息子による断髪式も | RBB TODAY

第二子妊娠中の倖田來未が15日、インスタグラムを更新。自宅でヘアカットをする様子を公開した。

倖田がヘアカットを行ったのは、ファンクラブアプリの生配信中のこと。遊びに来ていたヘアー担当者と「結構伸びだなーって話なって、断髪式みたいなりまして」と、急遽ヘアカットをすることになったそう。倖田の髪は肩甲骨下まで伸びていたが、肩につくくらいの長さまでカットすることに。せっかく自宅でヘアカットするということで、「息子が断髪式してくれました笑笑」と、倖田の息子が15センチほどばっさりハサミを入れる様子もアップされている。その後は美容師が髪を整えていき、ぱっつんボブに仕上げていた。

この投稿にファンからは「boyに髪切って貰うとか素敵すぎーっ」「親子でここまで仲良いのほんとに凄い関係だと思うーー」「髪色もくぅちゃんも最高に可愛いです」といったコメントが寄せられている。

※倖田來未の投稿