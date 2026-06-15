FRUITS ZIPPER、「明治おかし大使」3年目突入！初のメニュー監修でチョコかき氷コラボ始動 | RBB TODAY

明治は15日、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERを「明治おかし大使」として引き続き起用し、3年目の活動を開始を発表した。

今夏の企画テーマは「チョコかき氷」。最高気温40℃以上の日を指す「酷暑日」という名称が新たに決定されるなど、厳しい暑さが予想される今年の夏に向け、明治のチョコレートを使ったチョコかき氷を通じて、楽しくおいしく涼める時間を提供するとしている。

同日公開されたWebCM「meiji♡FRUITS ZIPPER～チョコかき氷はじめました～」では、メンバーカラーのチェック柄和装に身を包んだFRUITS ZIPPERのメンバーが、かき氷屋の看板娘として登場。縁側に7人が勢揃いし、「チョコっとおいしく涼みましょ」というメッセージとともに、明治のお菓子をトッピングしたチョコかき氷やバナナチョコを楽しむ様子が描かれている。

SNSでは、かき氷屋を訪れた視聴者をメンバーそれぞれがお出迎えし、おすすめのチョコかき氷を紹介する縦型ショート動画を、約2カ月間にわたり全14本順次公開。第1弾として、真中さんが「スカイブルーベリーチョコかき氷」を紹介する動画がすでに公開されている。

さらに今年は、ASOBISYSTEMが運営するカフェ「CARBON COFFEE」とのコラボレーションも実現。FRUITS ZIPPERが「明治おかし大使」として初めてカフェメニューの監修に携わり、7月13日（月）から8月16日（日）まで、東京・渋谷（CARBON COFFEE SHIBUYA）、大阪・西区（CARBON COFFEE OSAKA）、福岡・大名（CARBON COFFEE）の3店舗で期間限定コラボメニューを販売している。

期間中は、WebCMの世界観と連動した特別な店内装飾も実施される。また、対象のコラボメニューを1品購入するごとに、WebCMのオフショットを使用した「meiji×FRUITS ZIPPERオリジナルステッカー」が1枚プレゼント（なくなり次第終了）。

コラボメニューの詳細については、後日チョコレート大作戦Xアカウント（@chocodaisakusen）などで発信される予定。明治とFRUITS ZIPPERが3年目を迎えた「NEW OKASHI PROJECT」の今後の展開に注目だ。