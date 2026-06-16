みぞおちまで見えそう…TWICE・ミナ、胸元あらわな“深Vネック”姿にファン騒然「これは危険」 | RBB TODAY

TWICEのミナが、大胆なドレス姿でファンを魅了した。

ミナは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Music Awards Japan」とコメントを添えて写真を投稿した。

【写真】ミナ、胸元あらわな“深Vネック”

公開された写真には、6月13日に開催された音楽授賞式「Music Awards Japan」に参加した際のミナの姿が収められている。

ミナは、ブラックドレスにチョーカーを合わせたシックなスタイルで、洗練された大人の魅力を披露。特に、胸元が大きく開いたVネックデザインのドレスを着こなし、視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは、「素敵」「妖艶で麗しい名井様」「言葉を失う」「これは危険」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミナInstagram）

なお、ミナが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。7月10日から12日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで行われる公演をもってツアーのフィナーレを迎える予定だ。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍だったが、現在は日本国籍。

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