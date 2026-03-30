倖田來未が第2子妊娠を発表！「アーティストの体調を第一に考慮」ツアーは開催延期へ | RBB TODAY

歌手の倖田來未が3月30日に公式サイト上で第2子を妊娠していることを発表した。

倖田來未の公式サイトは30日、エイベックス・マネジメント株式会社名義で「弊社所属アーティスト 倖田來未に関するご報告」という報告文を公開。その中で、「この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告した。

なお、「現在は、母子ともに健やかに過ごしております」とのこと。

また、倖田は6月から全国ツアー「Koda Kumi Live Tour 2026 ～Kingdom～」の開催を予定していたが、「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果」として、延期することを発表。出演予定だったイベントも出演辞退になるとのことだった。

エイベックスは「公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

最後には、「アーティストの体調を第一に考慮した判断となりますこと、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも倖田來未を温かく見守っていただければ幸いです」と呼びかた。倖田は2011年12月にバンド・BACK-ONのKENJI03との結婚を発表。2012年7月に第1子の誕生を報告していた。

※倖田來未が第2子妊娠を発表

