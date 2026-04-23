元乃木坂46・和田まあや、婚姻届の証人明かす「親友のひなちまにお願いしました」 | RBB TODAY

乃木坂46の元メンバーの和田まあやが4月22日にインスタグラムを更新。同じく乃木坂46の元メンバーでモデルの樋口日奈に、婚姻届の証人となってもらったことを明かした。
22日のインスタグラムで和田は、「婚姻届の証人は...親友のひなちまにお願いしました」と、和田と同じ乃木坂46の一期生でグループ時代から親交のある樋口に証人を頼んだことを明かした。
なお、「場所は焼肉屋さん」とのこと。「タレや油はギリギリ付きませんでした」と冗談交じりにつづった。
YouTube動画では、和田が樋口に婚姻届の証人欄への署名を依頼。和田が「じゃあお願いします」と頼むと、樋口は照れくさそうな笑顔を見せながら、「いいんだよね、ここだよね。もう書くよ」と確認しながら署名していた。
※【画像】和田まあや、婚姻届の証人を樋口日奈に依頼
※【動画】樋口日奈、和田まあやの婚姻届の証人欄に署名
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