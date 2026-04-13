元乃木坂46・和田まあや、結婚を報告「温かく見守っていただけたら嬉しいです」 | RBB TODAY

乃木坂46の元メンバーでタレントの和田まあやが4月13日にインスタグラムを通じ、結婚したことを発表した。

和田はインスタグラムに白無垢姿の自身の写真を公開し、「いつも応援してくださる皆さまへ」「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と明かした。

写真には地元・広島県の駅を見つめて撮影した写真や、夫と愛犬3匹とともに撮影したショットも公開。

また、「13歳で広島から上京した日、新幹線のホームで家族に手を振り、出発したあの瞬間を今でも鮮明に覚えています」とつづり、「生活が180度変わり、環境に心も体もついていけず大変なこともありましたが、振り返ると、そのすべてが今の幸せへと繋がっていました」と明かした。

和田は、「どんな時も温かく支えてくださる皆さんの存在が私の大きな力になりました。活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、たくさんの愛に支えられてここまで来ることができました」、「これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです」と綴った。

ポストには、同じ乃木坂46の第一期メンバーで現在テレビ朝日アナウンサーの斎藤ちはるも「大好きなまあや 心から、おめでとう 嬉しくてたまらないよ 末永く幸せでありますように！」と祝福していた。

※【画像】和田まあやが結婚を報告

