田中将大の登場曲はももクロ「SECOND ROUTE」　6月17日配信開始 | RBB TODAY

ももいろクローバーZの新曲「SECOND ROUTE」（読み：セカンドルート）が、プロ野球・読売ジャイアンツの田中将大投手の2026年シーズン登場曲として、6月17日（水）午前0時よりApple Music、Spotify、iTunes Store、レコチョク、mora他にて配信リリースされることが決まった。

ジャケット写真も公開された。田中投手の背番号である11が書かれたオレンジの標識と、CONTINUEの矢印の先には青空にかかる4色の虹が描かれており、限界の先を超えた景色を目指すというメッセージが込められた1枚だ。

田中投手は東北楽天ゴールデンイーグルス時代からももいろクローバーZの楽曲を登場曲として起用してきた。2014年のメジャーリーグ移籍以降は、田中投手の応援歌としてオリジナルに制作された新録曲が使われており、「SECOND ROUTE」はオリジナル制作曲としては13曲目となる。

また、ももいろクローバーZは同曲のほかにも新曲のリリースが続いている。TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』（7月6日放送開始）のオープニング主題歌「会心の一劇」、フマキラー「スキンベープシリーズ」CMタイアップソング「ムネモシュネ」も好評配信中だ。

さらに、ライブBlu-ray＆DVD『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』が2026年8月19日（水）に発売される。Blu-rayは3枚組で価格は1万3500円（税抜1万2273円）、DVDは5枚組で同価格。メイキング映像（仮）などの映像特典も収録される予定だ。