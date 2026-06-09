バスケ女子・すみぽん、谷間がセクシーな白のランジェリーショットを公開！ | RBB TODAY

「バスケ女子」としても知られるすみぽんこと高倉菫が、8日インスタグラムを更新。谷間が見えるランジェリーショットを公開した。

すみぽんはストラップレスの白いレースのブラジャーと、白いショーツ姿の写真をアップ。現在発売中のデジタル写真集『届け』が、ヤンジャン＋とDMM日間ランキングで1位を獲得したことを「1位ありがとうございます」と報告している。すみぽんの胸元は二の腕でぎゅっと挟まれ、谷間がしっかりとわかるセクシーなショットだ。

（写真はすみぽんの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

この投稿にファンからは「でら可愛いわ」「すみぽん爆乳セクシーでたまらんす」「今回も最高に可愛いくセクシーでした」と絶賛するコメントが寄せられている。