「義父母と別居したい」日本から来た妻の一言に怒り？韓国アイドル、新婚旅行中に漂う緊張感 | RBB TODAY

ボーイズグループSHINHWA（神話）のイ・ミヌが、3人目への欲を捨てきれない。

ここに在日コリアンの妻が義父母家からの独立に初めて言及した後、急にその場を去り、新婚旅行の雰囲気が一変する。

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イ・ミヌ夫婦は甘い新婚旅行中、対立が発生する。

6月13日21時20分、韓国で放送されるKBS 2TV『家事をする男たち』シーズン2では、結婚2カ月目にして台湾の澎湖（ポンフー）島へ遅めの新婚旅行に出かけた、イ・ミヌ夫婦が捉えられる。

前回の放送で、新婚旅行初夜のためにスタミナ料理に執着し、並々ならぬ意志を現したイ・ミヌは、この日も相変わらず子作りへの情熱を見せる。島の代表的な寺院である天后宮を訪れたイ・ミヌは、子宝祈願で有名な場所で気持ちを込めて祈りを捧げ、3人目を切実に願う。

（写真＝KBS 2TV）左：イ・ミヌ

その後、イ・ミヌ夫婦はプライベートヨットに乗り、島の美しい海を満喫する。エメラルドグリーンの海と海底のラベンダーの森を背景に、シュノーケリングを楽しみながら、2人だけの思い出を作るかと思えば、ヨットの上でロマンチックな時間を過ごし、新婚らしい甘い雰囲気を続けていく。

しかし、幸せな時間も束の間、宿に戻った2人の間には緊張感が漂う。妻がこれまで心に秘めていた義父母との別居を初めて切り出したのである。予想外の妻の話にイ・ミヌは困惑を隠せず、急にその場を飛び出して、全員を驚かせる。

果たして2人の会話はどのような方向に向かうことになるのか、また、互いの本心を確認した彼らが危機を克服して、新婚旅行を続けていけるのか、関心が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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