福原愛、約3年ぶり地上波復帰！「夫の話はどこでもしたことない」再婚秘話を初公開 | RBB TODAY

福原愛が約3年ぶりに日本の地上波番組に出演する。

カンテレ・フジテレビ系列のトークバラエティー『おかべろ』（6月13日（土）午後2時28分から関西地区。関東地区はフジテレビで6月14日（日）深夜2時55分（26時55分）からの放送）に登場する。

（ｃ）関西テレビ

登場するやいなや福原は「いろいろとお騒がせしてすみません…」と切り出した。岡村は「俺らは何にも騒いでない！全然大丈夫！」と返しながらも「関西の番組っていろいろ聞かなあかんねん…」とジャブを入れた。

福原は「引越しの時に暖房器具がなく、太陽光で暖をとっていた」「外に出ることに対しての恐怖…」「買い物は通販で」などのエピソードを語った。さらに再婚した一般男性とのなれそめや結婚に至るまでも明かし、石田が「そんなパターンあります？」と驚く場面もあった。

（ｃ）関西テレビ

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また、妊娠中にネイルの専門学校に通っていたことも告白し、一同を驚かせた。

番組後半では間寛平と村上ショージも参加し「おかべろ卓球スペシャルマッチ」が開催された。

収録後、福原はコメントを寄せた。「岡村さん、石田さんとたくさんお話をさせていただいて、すごく楽しかったです。リラックスした空間だったので、ついつい話過ぎちゃったのかなと思うぐらい、お二人があたたかく迎えてくださってとても楽しい時間でした！」。初公開の話題が多かったかとの問いには「ほとんどじゃないですかね（笑）再婚してからも初収録だったので…夫の話とかもどこでもしたことがないですし、ネイルのことや近況も話したことないですし…。岡村さんは本当に小さい頃からお世話になっているので、親戚の方と近況報告しているみたいな感じでとても楽しかったです」と話した。

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ネイルにハマったきっかけについては「20歳くらいの時からですかね。選手時代は、おしゃれもできない、お洋服を買いに行けるわけでもない中で、唯一できるオシャレでした。競技中心の生活の中でネイルだけが唯一、息抜きになる時間だったので、そこからネイルにハマりました！」と語った。

視聴者へのメッセージとして「久しぶりの収録で緊張しましたが、岡村さんと石田さんのあたたかいお人柄のおかげでリラックスして臨むことができ、とても楽しい収録となりました！あと、村上さんの（卓球の）フォームのきれいさを見てほしいです。きれいだなと思いながらずっと打ってました（笑）」と締めくくった。