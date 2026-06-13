14歳とは思えない…秋山成勲の娘サランちゃん、成熟した美貌に視線釘付け！TikTok開設に大注目 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）とモデルSHIIHOの娘、サランちゃんが、TikTokアカウントを開設して近況を公開し、話題になっている。

最近、サランちゃんはTikTokを通じて、歌手SZAのヒット曲『Snooze』に合わせてリズムに乗る動画を投稿した。

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公開された動画のなかのサランちゃんは、黒いホルターネックのトップスを着用してカメラを見つめ、自然に音楽に合わせて身体を動かした。丸い眼鏡を着用したまま、洗練された雰囲気を醸し出しており、長いストレートヘアとくっきりとした目鼻立ちで目を引いた。

（写真＝サランちゃんTikTok）

特に、幼い頃にKBS2の育児バラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』での可愛いらしい姿とはまったく異なる、成熟した雰囲気が印象的だ。14歳であることが信じられないほど、すらっとした見事なスタイルを見せ、モデルのようなオーラを放った。

なお、サランちゃんは2011年生まれで、現在、身長が173cmであることが知られている。トップモデルの母SHIHOの遺伝子をそのまま受け継いだかのようなビジュアルとスタイルに、ファンの関心が集まっている。

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