乃木坂46・川﨑桜写真集、無断転載めぐり警告「著作権や肖像権の侵害」 | RBB TODAY

乃木坂46の川﨑桜が4月14日に発売した写真集「乃木坂46川﨑桜 1st写真集 エチュード」(新潮社)の公式Xが21日、写真集の無断転載に対し警告を行った。

写真集公式Xは「【重要】本写真集の無断転載・共有についてのお願いと警告」と切り出し、写真集について「中面（ページ内容）や、カバーを外した本体表紙を撮影・スキャンして、SNSやインターネット上へ無断で掲載・共有・販売する行為は固くお断りいたします」と、内容をSNSに公開することを禁じる声明を発表した。

また、「生成AI等を用いて画像を改変し、掲載・共有・販売することも行わないようにしてください」と警鐘を鳴らした。

こうした行為について、「これから手に取る方の楽しみを奪うだけでなく、著作権や肖像権の侵害となりますので絶対におやめください」と呼びかけ。無断アップロードや拡散、販売行為に対しては、「厳正な法的措置を取らせていただきます」と警告した。

なお、実際Xなどで無断転載などが確認されているとのこと。「すでに該当する画像の無断掲載、共有、販売を行っている方は、速やかに該当の投稿を削除していただきますようお願い申し上げます」と呼びかけていた。

ポストには、「無断転載含め、運営側も早く対処した方がいい」「せっかくの写真集を無断転載するやつらガチで許せん」「ルールは守らなきゃね」という声が集まっている。

※乃木坂46・川﨑桜写真集が無断転載に警告

