乃木坂46・川崎桜1st写真集『エチュード』発売記念“東京メトロデジタルラリー”実施決定！未公開カットも使用！ | RBB TODAY

乃木坂46の川崎桜の1st写真集『エチュード』（4月14日発売／新潮社）の発売を記念して、東京メトロとコラボレーションした「東京メトロデジタルラリー」の実施が決定した。期間は写真集の発売日である4月14日から5月10日まで。

デジタルラリーは、対象の4駅を巡り、掲出されたポスターの2次元コードを読み込むことで各駅のデジタルブロマイドを取得できるというもの。スポット対象駅は新宿三丁目駅（丸ノ内線・副都心線）、青山一丁目駅（銀座線・半蔵門線）、乃木坂駅（千代田線）、溜池山王駅（銀座線・南北線）の4駅。各駅には写真集の完全未公開カットを使用したB1サイズのポスターが掲出される。さらに、コラボを記念したB1サイズのポスターが東京メトロの約180ヶ所に掲出される予定となっている。

川﨑桜1st写真集『エチュード』（撮影：須江隆治）

川﨑桜1st写真集『エチュード』（撮影：須江隆治）

写真集は情報解禁直後から反響を呼んでおり、公式Xのフォロワー数は13万人を突破。先行カットの累計閲覧数は3,000万回以上となっており、3月26日には発売前重版が決定した。幼少期からフィギュアスケートの経験を持ち、あざと可愛いキャラクターで人気を集める川崎。ソロ写真集の撮影地は彼女が希望したフランスのニースやパリで敢行。水着撮影にも挑戦し、ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿や、顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿など、大人びた一面と無垢な一面の振り幅が魅力の一冊となっている。

川﨑桜1st写真集『エチュード』（撮影：須江隆治）

撮影／新潮社

また、3月16日までにオンラインストア「新潮ショップ」から同写真集を購入した人限定で、「23歳のお誕生日“当日”に届く、さくたんからの愛のメッセージカード」が封入された写真集が届く特典も。数量限定のため、お見逃しなく。