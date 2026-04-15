グラビアアイドル・西永彩奈、大量の水着処分報告に「処分するなら下さい」「買います」の声 | RBB TODAY

グラビアアイドルの西永彩奈が4月15日にXを更新。水着を整理して処分したことを明かし、ファンから反響を集めている。

西永はXで、「水着色分けして、いらないやつ処分したりしてたら丸一日経ちました」と明かしつつ、袋を使って整理した大量の水着の写真を公開した。

今回の水着の整理に西永は「こんなの持ってたっけ！？みたいな水着や懐かしい水着も出てきたよ」と報告。

一方、「30着ぐらい処分したけど、それでも365日毎日違う水着着れるぐらいある笑」と処分してもなお、大量の水着が手元にあることを自嘲気味につづった。

このポストには、「着用済みの不用な水着プレゼントにしたら応募殺到するかも」「処分するなら下さい」「欲しいです！買います！」という声が集まっている。

※【画像】西永彩奈の大量の水着

