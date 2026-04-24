 梅澤美波、キャプテン就任して“へなちょこ化”？意外な変化を明かす | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

梅澤美波、キャプテン就任して“へなちょこ化”？意外な変化を明かす

エンタメ ブログ
注目記事
梅澤美波【写真：竹内みちまろ】
  • 梅澤美波【写真：竹内みちまろ】

　乃木坂46の梅澤美波と元乃木坂46キャプテンの秋元真夏が、23日深夜に放送されたラジオ番組『TOKYO SPEAKEASY』（TOKYO FM）に出演。世代交代を経たグループの裏側やキャプテン論について語り合った。

　トークでは、2023年にキャプテンに就任した梅澤の変化について話題に。「キャプテンになってから、なんか“へなちょこ”になりました」と率直に明かし、「身長もあるし見た目も強そうだから、キャプテン感あるよねって言われるんですけど、全然へなちょこで」とギャップも吐露。噛むことが増えたり、バラエティの勝負ごとでも勝てなくなった、と苦笑いで振り返った。

　一方で、「ちょっとダメなところを見せると、メンバーがツッコんでくれたり笑ったりしてくれるから、それでいいやと思って」と語り、弱さを見せることでグループの雰囲気が和らいだことも明かした。この発言に秋元も「絶対なごんでるよ、みんな」と共感を示した。

　秋元はキャプテンとしての役割について、「外から見ると、目立つ時に喋ったりとかMCしたりという感じ」に見えるが、実際には内側で支える役割も多いと実体験から語り、梅澤の奮闘を「よく頑張ってるよ、本当に！」と称えていた。


乃木坂46の最新シングル、卒業を控える“梅澤美波”特別仕様盤の発売決定！ | RBB TODAY
画像
乃木坂46、最新シングル卒業を控える“梅澤美波”特別仕様盤の発売が決定した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/03/246111.html続きを読む »

乃木坂46 3代目キャプテン・梅澤美波、卒業を発表......東京ドームで卒コン開催決定 | RBB TODAY
画像
乃木坂46の梅澤美波が41枚目シングルで卒業を発表し、東京ドーム卒コンで最後を迎える。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/26/244460.html続きを読む »

最後に階段を駆け上がったのはいつだ？ (Type-B) - 乃木坂46 (特典なし)
￥1,654
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
日経エンタテインメント! 乃木坂46 Special 2026【クリアファイル付き】 (日経BPムック)
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《Kagura》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

乃木坂46

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top