アイドルらしからぬボリューム感…ナッティ、圧巻スタイルに視線集中「気絶しそう」「レジェンド」 | RBB TODAY

KISS OF LIFEのナッティが、グラマラスなスタイルを披露した。

ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ナッティ、アイドルらしからぬボリューム感

公開された写真には、黒のホルターネック風トップスにデニムパンツを合わせたナッティの姿が収められている。胸元が大きく開いたトップスが印象的で、アイドルらしからぬスタイルが際立っている。また、カメラを見つめる表情やポーズが、ナッティの多彩な魅力をより引き立てた。

この投稿を見たファンからは、「レジェンド」「本当に綺麗」「気絶しそう」「これは最高」「刺激強すぎ…」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、6月27日に千葉・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

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