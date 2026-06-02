オスカープロモーション、尾碕真花の退所発表について「極めて遺憾」尾崎もインスタで反論 | RBB TODAY

1日、芸能プロダクションであるオスカープロモーションが、所属していたタレントの尾碕真花の対処発表について「極めて遺憾」というコメントを自社公式サイトにアップした。

尾碕は「第13回 全日本国民的美少女コンテスト」で審査員特別賞を受賞し芸能界デビュー。女優として「虎に翼」（NHK）などのドラマに出演している。尾碕は1日、自身のインスタグラムに真っ白な画像とともに「この度、尾碕真花は2026年5月31日をもちまして、オスカープロモーションを退所いたしました。」と退所を報告。しかし事務所側は「尾碕真花より当社へ一方的に退所の意思が通知されていたことは事実ですが、当社と尾碕真花の専属マネジメント契約は現在も契約期間中であり、また、当社と尾碕真花が専属マネジメント契約の解除に合意した事実もございません。」と、尾碕から一方的に退所が伝えられてる状況だと明かしている。事務所としては退所に合意はしておらず「当社としましては、尾碕真花が当社の了承なく、退所を発表したことについて極めて遺憾であり、スポンサー様、ご関係者の皆様ならびにファンの皆様には、ご心配をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。」とのこと。

事務所の発表を受け、尾碕も2日インスタグラムを更新。今回の一方的とされた退所の発表について「私は数か月前より退所の意思を伝え、円満な解決を目指してオスカープロモーションとの話し合いを続けてまいりました。しかし、その間、問題解決に向けた具体的な提案や回答はほとんど得られず、一方的な要求や威圧的とも受け取れる対応が繰り返されました。」と退所の希望を伝えたものの、問題解決がされなかったと明かした。さらに「私として到底容認することのできない犯罪に該当し得る行為が確認されました。この事実により、事務所との信頼関係は完全に失われ、修復は不可能であると判断いたしました。」と、事務所側から犯罪に当たるような行為が行われたとしている。

この投稿を受け、尾碕のインスタグラムには「14年間もお世話になったのに事務所との信頼が無くなるのは辛い。しっかり対処してください」「いちかちゃん、君は間違ってない。どんな事があっても君を信じてる。」といったコメントが寄せられている。

※尾碕真花の投稿