サグラダ・ファミリアがついに完成！NHKが生中継＆世界唯一の密着映像を放送 | RBB TODAY

NHKは、140年以上にわたって建設が続けられてきた世界遺産「サグラダ・ファミリア」のメインタワー「イエスの塔」の完成に関する特別番組を放送する。

天才建築家アントニ・ガウディが設計した同作は、ガウディ没後100年にあたる2026年6月10日に完成披露される。NHKは世界で唯一、建設現場への長期密着取材を許可されており、空からとらえた高精細映像など新たな景観を伝える。

（ｃ）NHK

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■生中継番組（6月11日放送）

「生中継 サグラダ・ファミリア ～ついに完成！イエスの塔 世界初公開～」は6月11日（木）夜10時から44分間、生放送される。

ガウディの命日にあたる6月10日にはローマ教皇レオ14世が訪れ、塔の完成とガウディ没後100年を記念するミサとセレモニーが執り行われる。NHKはその翌日、大聖堂内部からの生中継を特別に許可された。

中継では主任建築家ジョルディ・ファウリへのインタビューを実施。地上54メートルの大聖堂の屋根からバルセロナの大パノラマを一望する映像も届ける。前日のミサとセレモニーの模様もVTRで紹介する。

出演は杏、城田優、ジョルディ・ファウリ（建築家）、荒木さくら（NHKアナウンサー）。城田優はスペイン人の母を持ち、幼少期をバルセロナで過ごしており、サグラダ・ファミリアは幼い頃から身近な存在だったという。

©Junko Tamaki(t.cube)

■クローズアップ現代（6月10日放送）

「クローズアップ現代 サグラダ・ファミリア 祈り、世紀を越えて（仮）」は6月10日（水）夜7時30分から放送。移民・難民の無料見学プログラムや地域住民によるガウディ理念の再発見など、現代社会へのメッセージに迫る。

■NHKスペシャル（6月28日放送）

「NHK スペシャル 独占密着！サグラダ・ファミリア"イエスの塔"完成（仮）」は6月28日（日）夜9時から48分間放送。上空172メートルでの難工事や、光を放つ十字架に込められた神秘の全貌を伝えるドキュメンタリーだ。