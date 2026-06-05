BTS・JUNG KOOK、日本でSEVENTEEN・ミンギュと再会!?　原宿イベントに豪華スター集結 | RBB TODAY

BTS・JUNG KOOKやSEVENTEEN・ミンギュ、女優の三吉彩花など、世界で活躍するスターたちが原宿に降臨した。

6月4日、カルバン・クラインは同ブランドの原宿 フラッグシップストアにてJUNG KOOKとのコラボレーション「Jung Kook for Calvin Klein」を祝したイベントを行った。

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JUNG KOOKは、背中部分が特別に「JUNG KOOK」とカスタマイズされた「Jung Kook for Calvin Klein」の限定アイテムを身にまといゲストを出迎え、K-POPアーティストでありブランドのフレンズでもあるミンギュもデニムジャケットにジーンズを合わせたスタイルでイベントに参加した。

また、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、南雲奨馬、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひならもお祝いに駆け付けた。（※五十音順）

Getty Images for Calvin Klein

イベントは世界最大規模のカルバン・クライン 原宿店で開催。店内は「Jung Kook for Calvin Klein」のカプセルコレクションの核となるバイカー精神を反映した没入型の空間へと変貌を遂げた。

その一環として、DJブースを収めた特大のヘルメットインスタレーションも設置され、DJ GothiccとConductaによるDJセッションも開催された。

イベント終了後も、同店の3階はカプセルコレクションにインスパイアされたデザインのまま、6月6日から6月11日まで公開。コラボレーションの特別な世界観を体感することができる。（詳細はカルバン・クライン公式SNSで発表予定）

Getty Images for Calvin Klein

イベントでJUNG KOOKはコラボレーションした店舗の感想を聞かれると「中に入った瞬間、思っていたよりずっと広くて驚きました。それだけ広い空間なのに、細部までたくさんこだわってくださっていて、本当にありがたい」と話し、「本当に最高です。」と喜びを露わにした。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

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