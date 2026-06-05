平手友梨奈、初アルバム受け取る動画公開！自然な笑顔にファン歓喜 | RBB TODAY

歌手の平手友梨奈の音楽情報を発信する公式Xが3日、新アルバム「無表情な表情」を受け取る平手の動画を公開し、反響を集めている。

平手は同日、ソロとして初のアルバム「無表情な表情」をリリースした。

公式Xはアルバムの発売日を祝福しつつ、「無事平手友梨奈にも到着しました」とアルバム実物を受け取る平手の動画を公開。

複数バージョンのCDを受け取った平手は興味深そうに中身を確認し、フォトブックやブックレットの内容もチェックしながら笑顔を見せたりスタッフと言葉を交わしたりしていた。



ポストには、「結婚してからかいい表情するようになったな」「毎回見るたびに綺麗になってく」「こういうオフてち動画をUPしてもらえると推しベーションが上がる」という声が集まっている。

※【動画】平手友梨奈、SNSで見せた表情にファン注目

