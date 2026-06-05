オスカープロモーション、尾碕真花の投稿に再び反論 | RBB TODAY

4日、芸能事務所オスカープロモーションが、所属タレントの尾碕真花の退所報告に関するSNS投稿について反論した。

尾碕は2日、退所を決めた理由の一つとして「私として到底容認することのできない犯罪に該当し得る行為が確認されました。この事実により、事務所との信頼関係は完全に失われ、修復は不可能であると判断いたしました。」と投稿した。さらに尾崎の代理人弁護士がXにて「尾碕氏と所属事務所の間の専属マネジメント契約は途中解約を制限する規定はなく、いつでも解除できるものです。尾碕氏が申し上げたとおり、長く事務所側と交渉させていただいておりますが、先方がまったく交渉に応じる余地がないため、不本意でありますが専属マネジメント契約を解除させて頂いた次第です。」と補足している。

オスカープロモーションは「この犯罪に該当し得る行為」について、「尾碕真花の代理人弁護士が、当社の取締役が権限なく尾碕真花のSNSにログインした旨のコメントをしております。」とSNSログインのことを指していると説明。その上で「当該SNSのID及びパスワードは、尾碕真花が当社の指示のもと、タレント活動のために、当社と尾碕との間で、当社が管理権限を持つことを前提にして使用していたものです。すなわち、当該SNSのID及びパスワードは、従前より当社として把握・管理しているものであり、何ら不正アクセス行為にはあたらないものです。」と、犯罪行為には当たらず、業務上必要だった行為であると反論した。この反論に対して尾碕はどう対応するのか。両者の言い分が食い違う中、今後の対応に注目が集まっている。

※オスカープロモーションのお知らせ