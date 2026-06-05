オスカープロモーション、尾碕真花の投稿に再び反論 | RBB TODAY

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オスカープロモーション、尾碕真花の投稿に再び反論

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尾碕真花【撮影／平木昌宏】
  • 尾碕真花【撮影／平木昌宏】

　4日、芸能事務所オスカープロモーションが、所属タレントの尾碕真花の退所報告に関するSNS投稿について反論した。

　尾碕は2日、退所を決めた理由の一つとして「私として到底容認することのできない犯罪に該当し得る行為が確認されました。この事実により、事務所との信頼関係は完全に失われ、修復は不可能であると判断いたしました。」と投稿した。さらに尾崎の代理人弁護士がXにて「尾碕氏と所属事務所の間の専属マネジメント契約は途中解約を制限する規定はなく、いつでも解除できるものです。尾碕氏が申し上げたとおり、長く事務所側と交渉させていただいておりますが、先方がまったく交渉に応じる余地がないため、不本意でありますが専属マネジメント契約を解除させて頂いた次第です。」と補足している。

　オスカープロモーションは「この犯罪に該当し得る行為」について、「尾碕真花の代理人弁護士が、当社の取締役が権限なく尾碕真花のSNSにログインした旨のコメントをしております。」とSNSログインのことを指していると説明。その上で「当該SNSのID及びパスワードは、尾碕真花が当社の指示のもと、タレント活動のために、当社と尾碕との間で、当社が管理権限を持つことを前提にして使用していたものです。すなわち、当該SNSのID及びパスワードは、従前より当社として把握・管理しているものであり、何ら不正アクセス行為にはあたらないものです。」と、犯罪行為には当たらず、業務上必要だった行為であると反論した。この反論に対して尾碕はどう対応するのか。両者の言い分が食い違う中、今後の対応に注目が集まっている。

※オスカープロモーションのお知らせ


オスカープロモーション、尾碕真花の退所発表について「極めて遺憾」尾崎もインスタで反論 | RBB TODAY
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女優・尾碕真花がオスカープロモーションからの退所をInstagramで発表。事務所側は契約期間中で退所に合意していないと反論。尾崎は数か月前から退所の意思を伝え、事務所の対応が威圧的で犯罪に該当する行為があったと主張している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/02/248718.html続きを読む »

女優・尾碕真花、素のままの姿盛りだくさんな2nd写真集！カバーカットが公開に | RBB TODAY
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尾碕真花のセカンド写真集「わー!!!」が2024年1月に発売され、素顔や自然な姿をフィルム撮影で表現。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/03/240401.html続きを読む »

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