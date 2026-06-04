澄田綾乃、最新DVDオフショでメリハリボディー披露 | RBB TODAY

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澄田綾乃、最新DVDオフショでメリハリボディー披露

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（写真は澄田綾乃の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
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　グラビアアイドルの澄田綾乃が4日、インスタグラムを更新し、最新DVDのオフショットを公開した。

　最新DVD『冷たい瞳、熱いカラダ』撮影中のオフショットと思われるもので、鮮やかなブルーのマイクロビキニ姿で浜辺で流木にまたがったり、両手を広げている写真が目を引く。三角ビキニの面積はかなり小さく、澄田のメリハリボディが露わに。両手を広げているショットは「1人タイタニック中のスミダ」と説明されており、目を閉じて風を受ける姿はまさに映画の1シーンを思わせる姿となっている。

（写真は澄田綾乃の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　DVD『冷たい瞳、熱いカラダ』は24日にスパイスビジュアルから発売される。


澄田綾乃、美谷間あらわな大胆ビキニ姿で銭湯を満喫！令和最強メリハリボディをオフショでも | RBB TODAY
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グラビアアイドル澄田綾乃が週刊プレイボーイ21号とデジタル写真集の配信開始を報告。銭湯での撮影で、ビキニやランジェリー姿で引き締まったボディラインを披露。"令和最強メリハリボディ"として大人の魅力を表現した約1年ぶりの登場が話題を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/12/247666.html続きを読む »

澄田綾乃、切り裂かれたミリタリータンクトップ姿でバスルームグラビア「後ろから横からも」 | RBB TODAY
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グラビアアイドルの澄田綾乃がバスルームでのグラビア写真をX上で公開。ミリタリータンクトップを切り裂いた衣装で、サイドがカットされた個性的なデザイン。浴槽や窓辺でのポーズで、メリハリあるボディラインを披露し、大人の色気が印象的。ファンから好評の声が集まっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/13/246508.html続きを読む »

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