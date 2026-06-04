澄田綾乃、最新DVDオフショでメリハリボディー披露 | RBB TODAY

グラビアアイドルの澄田綾乃が4日、インスタグラムを更新し、最新DVDのオフショットを公開した。

最新DVD『冷たい瞳、熱いカラダ』撮影中のオフショットと思われるもので、鮮やかなブルーのマイクロビキニ姿で浜辺で流木にまたがったり、両手を広げている写真が目を引く。三角ビキニの面積はかなり小さく、澄田のメリハリボディが露わに。両手を広げているショットは「1人タイタニック中のスミダ」と説明されており、目を閉じて風を受ける姿はまさに映画の1シーンを思わせる姿となっている。

（写真は澄田綾乃の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

DVD『冷たい瞳、熱いカラダ』は24日にスパイスビジュアルから発売される。