NiiziU・MAYUKA、撮影中日の夜中にラーメン食べてむくませる | RBB TODAY

9人組ガールズグループNiiziUのMAYUKAが4日放送の『トークィーンズ』に出演。自分をかわいく見せるために、ラーメンを食べてわざと顔をむくませているという衝撃の事実を明かした。

話題は美容の大敵であるむくみ予防について。NiiziU・MIIHIは撮影前は撮影前は塩分を控える、森香澄はカリウムが豊富なキュウリやスイカジュースを摂るようにしているなど、それぞれがむくみ対策について語っていた。しかしMAYUKAは「私は自分のむくんだ顔が最近好きで」と告白。大事な撮影の前の日には、ラーメンを食べて顔をむくませていると明かし、MIIHIをうらやましがらせた。

NiiziUのMV撮影は4日間ほどかかるが、ハードな撮影でむくみがとれてくると顔が疲れて見えてしまうのがMAYUKAの悩みだそうで、撮影中日の夜中にラーメンを食べると、ちょうどよく顔がむくんで見えるとのこと。塩分はかなり多めにとるほうで、自分専用の岩塩ミルを持ち歩いているほど。韓国でサルグクス（ライスヌードル）を頼んだ時は「一口食べるごとにガリガリ」と岩塩を大量にかけて食べてしまい、メンバーに「あんた死ぬで！」と止められたことも明かしていた。