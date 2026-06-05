マクドナルド、ハッピーセットに「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」登場！12日から販売 | RBB TODAY

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マクドナルド、ハッピーセットに「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」登場！12日から販売

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ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー／スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
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　日本マクドナルドは、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセット スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」を、6月12日より全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売する。

ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー／スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

　今回のハッピーセットは、任天堂とイルミネーションによる映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」を記念したもの。おもちゃは、「マリオ」「ヨッシー」「キノピオ」「ピーチ姫」などの立体フィギュア全12種がラインアップされる。フィギュアとして遊べるほか、かばんなどに付けるアクセサリーとしても楽しめる。

ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー／スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー／スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

　同時に登場するスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」では、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の紹介に加え、2023年公開の映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」で描かれたマリオとルイージの兄弟の成長を楽しめる内容を収録。迷路や絵探しも付いている。

ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー／スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー／スペシャルブック「マリオの大ぼうけん」(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

　また、おもちゃの箱やスペシャルブック内のQRコードからは、スーパーマリオのキャラクターたちと一緒に遊べるデジタルコンテンツも楽しめる。販売期間は6月12日から約4週間を予定。おもちゃ、スペシャルブックともに数量限定で、おもちゃはなくなり次第、代わりのおもちゃ等を提供する場合があり、スペシャルブックはなくなり次第終了となる。


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