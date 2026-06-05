Perfume・あ～ちゃん、愛犬2匹と撮影したウェディングドレス姿を公開 | RBB TODAY

4日、Perfumeのあ～ちゃんこと西脇綾香が自身の公式インスタグラムを更新。愛犬2匹と撮影したウェディングドレス姿を公開した。

「こんなシーンもあるよ。」と紹介されたのは、真っ白なフリルたっぷりのウェディングドレスを纏ったあ～ちゃんと、同じく白のドレス姿の愛犬2匹のショット。あ～ちゃんは2025年11月に結婚している。が、同写真は公開中のドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の撮影時に撮られたものとのこと。ウェディングドレスでの撮影についてあ～ちゃんは「Perfumeで活動をさせてもらってきて、自分にこんな未来が待ってたなんて未だ信じられないです。」と綴った。

※Perfume・あ～ちゃんのウェディングドレス姿の投稿