Perfume・あ～ちゃん、愛犬2匹と撮影したウェディングドレス姿を公開 | RBB TODAY

4日、Perfumeのあ～ちゃんこと西脇綾香が自身の公式インスタグラムを更新。愛犬2匹と撮影したウェディングドレス姿を公開した。
「こんなシーンもあるよ。」と紹介されたのは、真っ白なフリルたっぷりのウェディングドレスを纏ったあ～ちゃんと、同じく白のドレス姿の愛犬2匹のショット。あ～ちゃんは2025年11月に結婚している。が、同写真は公開中のドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』の撮影時に撮られたものとのこと。ウェディングドレスでの撮影についてあ～ちゃんは「Perfumeで活動をさせてもらってきて、自分にこんな未来が待ってたなんて未だ信じられないです。」と綴った。
Perfume、公開中のドキュメンタリー映画から驚きの本編映像2本が公開 | RBB TODAY
公開中のドキュメンタリー映画『Perfume"コールドスリープ"-25 years Document-』から本編映像2本が公開された。チームPerfumeへの重要報告シーンとライブ裏側を映した映像で、25年の絆と臨場感を捉えている。結成25年間の集大成を描き、10年ぶりのドキュメンタリー作品。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/20/248098.html続きを読む »
Perfume、“コールドスリープ”に入っていく3人の姿を表現！新曲「ふめつのあなた」ティザー映像公開 | RBB TODAY
Perfumeは新曲「ふめつのあなた」をリリースし、コールドスリープへ入る姿を映像化。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/28/241661.html続きを読む »