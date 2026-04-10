日向坂46・山口陽世、17thシングルの活動をもって卒業 | RBB TODAY

日向坂46公式は、同グループの山口陽世の卒業を発表した。
5月20日(水)発売の17thシングルの活動をもって日向坂46から卒業するとしている。この突然の発表にファンからは「何でだよ!!」「早すぎるよ。」「何言ってるの？」などの声があがっている。
「7回目のひな誕祭」が横浜スタジアムで開催！ | RBB TODAY
日向坂46の横浜スタジアムライブはロックとオーケストラ融合の大規模イベントで、メンバーの成長や新曲発表もあった。
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日向坂46・山口陽世、「始球式」の練習動画でストレート剛速球！ファン驚き「アイドルの投球じゃない」 | RBB TODAY
日向坂46・山口陽世が31日に横浜スタジアムで行われた「横浜DeNAベイスターズvsオリックス・バファローズ」戦の始球式に登板。その時の練習動画が話題となっている。
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日向坂46四期生、『ゼンブ・オブ・トーキョー』続編決定に歓喜「最高の作品をお届けできるように」 | RBB TODAY
日向坂46四期生出演の映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』続編『ゼンブ・オブ・ワールド』製作決定に喜びと意気込みを語った。
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