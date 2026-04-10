日向坂46・山口陽世、17thシングルの活動をもって卒業 | RBB TODAY

日向坂46公式は、同グループの山口陽世の卒業を発表した。

5月20日(水)発売の17thシングルの活動をもって日向坂46から卒業するとしている。この突然の発表にファンからは「何でだよ!!」「早すぎるよ。」「何言ってるの？」などの声があがっている。

※山口陽世の公式ブログ