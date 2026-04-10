 日向坂46・山口陽世、17thシングルの活動をもって卒業 | RBB TODAY
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日向坂46・山口陽世、17thシングルの活動をもって卒業

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山口陽世【写真：竹内みちまろ】
  • 山口陽世【写真：竹内みちまろ】

　日向坂46公式は、同グループの山口陽世の卒業を発表した。

　5月20日(水)発売の17thシングルの活動をもって日向坂46から卒業するとしている。この突然の発表にファンからは「何でだよ!!」「早すぎるよ。」「何言ってるの？」などの声があがっている。

※山口陽世の公式ブログ


「7回目のひな誕祭」が横浜スタジアムで開催！ | RBB TODAY
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日向坂46の横浜スタジアムライブはロックとオーケストラ融合の大規模イベントで、メンバーの成長や新曲発表もあった。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/06/246197.html続きを読む »

日向坂46・山口陽世、「始球式」の練習動画でストレート剛速球！ファン驚き「アイドルの投球じゃない」 | RBB TODAY
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日向坂46・山口陽世が31日に横浜スタジアムで行われた「横浜DeNAベイスターズvsオリックス・バファローズ」戦の始球式に登板。その時の練習動画が話題となっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/06/01/198957.html続きを読む »

日向坂46四期生、『ゼンブ・オブ・トーキョー』続編決定に歓喜「最高の作品をお届けできるように」 | RBB TODAY
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日向坂46四期生出演の映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』続編『ゼンブ・オブ・ワールド』製作決定に喜びと意気込みを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/20/244239.html続きを読む »

日向坂46、横浜スタジアムで『4回目のひな誕祭』開催！山口陽世の始球式や影山優佳サプライズ登場も | RBB TODAY
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日向坂46のデビュー4周年を祝うライブ『4回目のひな誕祭』。2日には2日目のラスト公演が行われた。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/04/03/207793.html続きを読む »
《RBB TODAY》

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