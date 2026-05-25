「耳掃除に来た」の声まで　サッカーW杯新曲公開で、4年前のBTS・JUNG KOOK『Dreamers』が再注目のワケ | RBB TODAY

新しいワールドカップの関連曲が出たはずなのに、なぜか4年前のBTS・JUNG KOOKに人が集まっている。

JUNG KOOKが2022年カタールW杯で歌った『Dreamers』が、“耳掃除”の場所になっているのだ。

【写真】JUNG KOOK、カタールW杯で熱唱

BLACKPINKのリサ、ブラジルのアニッタ（Anitta）、ナイジェリアのレマ（Rema）による『Goals』が、2026年FIFAワールドカップ公式アルバム『Official FIFA World Cup 2026 Album』の楽曲としてリリースされた。

K-POP、ラテンポップ、アフロビーツを融合した、いかにもグローバルな組み合わせの一曲だ。

リサは「音楽は常に世界中の人々を結びつけるものなので、アニッタやレマと仕事ができたことを光栄に思う」とコメントし、アニッタもワールドカップとのつながりを「とても感情的なもの」と表現している。

（画像＝FIFA）『Goals』

一方で、その公開後、SNSやYouTubeでは別の動きも起きている。

「耳掃除に来た」JUNG KOOKのMVに

JUNG KOOKが歌った『Dreamers』のミュージックビデオに、海外ファンを中心に再びコメントが集まり始めたのだ。

コメント欄には、「みんな耳掃除に来たんだね」「あのラブブのFIFA曲のあとに来た」「『Goals』を聴いたあと、みんな同じ理由でここに来たんでしょ」「W杯曲がW杯曲らしく聞こえていた頃が恋しい。Dreamers、戻ってきて」といった反応が並んでいる。

新曲が出たはずなのに、4年前の曲が“避難先”のように再生されている。そこには、JUNG KOOKの『Dreamers』がいかにワールドカップ曲として愛されていたかが表れている。

（画像＝FIFA）『Dreamers』

そもそも『Goals』は、世界市場を意識したポップソングとして見れば、非常に華やかな楽曲だ。

リサ、アニッタ、レマという3つの大陸を代表するアーティストが参加し、リズムもサウンドも今のグローバル音楽の流れに合っている。FIFAワールドカップ2026公式アルバムの楽曲として、話題性も十分だ。

ただ、一部のリスナーが引っかかったのは、「ワールドカップ曲らしさ」だった。

歌詞では、「My body」「my fit」「My friends」「my whip」と、自分の身体、ファッション、友人、車を“Goals”として誇るフレーズが繰り返される。

さらに「Shots on shots」「Buy out the club」「How much it cost? I don't know」といった、クラブや酒、金額を気にしないゴージャスな遊び方を思わせる表現もある。Anittaのパートでも「Brazilian body」など、身体性を前面に出す言葉が目立つ。

もちろん、それ自体が悪いわけではない。『Goals』というタイトル通り、自分自身を理想や目標として掲げる、強い自己肯定の曲として聴くことはできる。リサらしい華やかさや、アニッタのラテン的な熱さ、レマのアフロビーツ的な勢いもある。

ただ、ワールドカップ曲に期待されるものは、通常のポップソングとは少し違う。世界中の国や地域が集まり、応援し、歌い、泣き、勝敗を分かち合う大会だからこそ、多くの人はそこに「団結」「夢」「希望」「一体感」「みんなで歌える高揚感」などを求める。

そのためSNS上では、「服、ラブブ、車、抹茶について歌うコンセプトが、団結やスポーツが人々を結びつけるW杯曲に合うのか」「W杯曲に必要なチャントやシンガロングの部分がない」「アルバム曲の一部のように聞こえる」といった反応が出た。

また、「シャキーラの『Waka Waka』やJUNG KOOKの『Dreamers』から、なぜこうなったのか」「W杯曲はW杯曲らしくあるべきだ」という声もあった。

つまり批判の中心は、「曲として悪い」というより、「これがワールドカップの曲なのか」という違和感だ。

その比較対象として、真っ先に呼び戻されたのがJUNG KOOKの『Dreamers』だった。

（写真提供＝OSEN）2022年カタールW杯の開会式に出演したJUNG KOOK

韓国メディアも、『Goals』公開後に『Dreamers』が再び注目されていると報じている。『Dreamers』の公式ミュージックビデオのコメント欄には、世界中の言語で新しいコメントが相次ぎ、SNSでも「Bring Jungkook back」という反応が広がった。

特に印象的なのが、「耳掃除に来た」というコメントだ。これは、新曲を聴いたあとに『Dreamers』へ戻ってきた人たちの、かなり皮肉交じりの表現だろう。だが同時に、それだけ『Dreamers』が“ワールドカップらしい音”として記憶されていることも示している。

実際、コメント欄には「JUNG KOOKとファハドにもう一度感謝しよう」「2026年W杯でもJUNG KOOKとファハドを望む」「K-POPファンではないけど、これは歴代最高のFIFA曲のひとつだと認める」といった反応も見られる。

『Dreamers』は、2022年カタールW杯の開会式でJUNG KOOKがカタールの歌手ファハド・アル・クバイシと披露した楽曲だ。

曲の中心にあったのは、夢、希望、連帯、そして一緒に未来へ進むというメッセージだった。スタジアムで鳴ることを前提にしたようなメロディ、観客が一緒に声を出せるような高揚感もあった。

そのため、4年後に新しいワールドカップの関連曲が出た今も、比較対象として自然に名前が上がる。

『Dreamers』が再注目されているのは、単にJUNG KOOKのファンが多いからだけではない。あの曲が、ワールドカップ曲に求められる「らしさ」をかなり高い水準で満たしていたからだろう。

（写真提供＝OSEN）カタールW杯開幕式のステージを飾ったJUNG KOOK

ワールドカップ曲は、普通のヒット曲とは少し違う。チャートで強いだけでは足りない。豪華なアーティストを並べるだけでも足りない。大会映像と一緒に流れたとき、スタジアムの歓声と重なったとき、国籍も言語も違う人たちが一緒に口ずさめるかどうかが重要になる。

だからこそ、シャキーラの『Waka Waka』や、JUNG KOOKの『Dreamers』は今も語られる。どちらも単なる有名アーティストの楽曲ではなく、大会の記憶と結びついた曲だった。聴けば、その年のワールドカップの風景や熱気まで思い出される。

しかし、少なくとも一部のリスナーにとって今回の『Goals』は、ワールドカップ曲に求める期待と少しズレて聞こえた。そのズレがあったからこそ、『Dreamers』に人が戻った。

今回の反応で改めて見えたのは、JUNG KOOKの『Dreamers』が、すでにワールドカップ曲のひとつの“基準”になっているということだ。

新しい曲が出たことで、過去の名曲が再び光を浴びる。2026年ワールドカップの公式アルバム曲『Goals』は、思わぬ形でJUNG KOOKの『Dreamers』が持つ存在感を証明することになったのかもしれない。

■【写真】BTS・JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？

■BTSの東京ドーム公演で“スマホを向けず肉眼で見る客席” メンバーも喜んだ日本の没入感

■「彼らが崩れ落ちる音」BTSの新アルバムに酷評レビュー 背負わされた“韓国の誇り”