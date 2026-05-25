ナッツや果実をふんだんに使用！新中野パティスリーの新作スコーン6種が伊勢丹新宿店に登場 | RBB TODAY

新中野の「Patisserie・Boulangerie Preference（パティスリー・ブーランジェリー プレファレンス）」は、新商品「Pre Scone（プレスコーン）」を発売する。

紅茶のスコーン

フランボワーズのスコーン

第一弾のお披露目は、5月26日から6月1日まで伊勢丹新宿店 本館6階 催物場で開催される「マ・パティスリー 2026」。イベント期間中に販売されるほか、Preference新中野本店でも販売を開始する。

「Pre Scone」は、同店が20年にわたる試行錯誤を経て開発したスコーン。国産小麦と北海道産バターをベースに、ナッツや果実をふんだんに練り込み、しっとりとした口あたりと、ケーキのようなやわらかな食感を目指したという。

プルーンとブルーベリーのスコーン

ラインナップは、アールグレーが香る「紅茶のスコーン」、パインとクランベリーを合わせた「フランボワーズのスコーン」、プルーンやブルーベリー、ホワイトチョコにシナモンとカルダモンを効かせた「プルーンとブルーベリーのスコーン」、香ばしい「メープルとピーカンナッツのスコーン」、宇治抹茶と黒豆を合わせた「抹茶と黒豆のスコーン」、オレンジの香りをアクセントにした「ショコラとマカダミアナッツのスコーン」の6種類。

メープルとピーカンナッツのスコーン

抹茶と黒豆のスコーン

Preference新中野本店は、東京都中野区本町4-6-20 1Fに位置し、営業時間は10時から19時まで。東京メトロ丸ノ内線「新中野駅」3番出口から徒歩3分。