 ナッツや果実をふんだんに使用！新中野パティスリーの新作スコーン6種が伊勢丹新宿店に登場 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

ナッツや果実をふんだんに使用！新中野パティスリーの新作スコーン6種が伊勢丹新宿店に登場

ライフ グルメ
注目記事
ショコラとマカダミアナッツのスコーン
  • ショコラとマカダミアナッツのスコーン
  • 紅茶のスコーン
  • フランボワーズのスコーン
  • プルーンとブルーベリーのスコーン
  • メープルとピーカンナッツのスコーン
  • 抹茶と黒豆のスコーン

　新中野の「Patisserie・Boulangerie Preference（パティスリー・ブーランジェリー プレファレンス）」は、新商品「Pre Scone（プレスコーン）」を発売する。

紅茶のスコーン
フランボワーズのスコーン

　第一弾のお披露目は、5月26日から6月1日まで伊勢丹新宿店 本館6階 催物場で開催される「マ・パティスリー 2026」。イベント期間中に販売されるほか、Preference新中野本店でも販売を開始する。

　「Pre Scone」は、同店が20年にわたる試行錯誤を経て開発したスコーン。国産小麦と北海道産バターをベースに、ナッツや果実をふんだんに練り込み、しっとりとした口あたりと、ケーキのようなやわらかな食感を目指したという。

プルーンとブルーベリーのスコーン

　ラインナップは、アールグレーが香る「紅茶のスコーン」、パインとクランベリーを合わせた「フランボワーズのスコーン」、プルーンやブルーベリー、ホワイトチョコにシナモンとカルダモンを効かせた「プルーンとブルーベリーのスコーン」、香ばしい「メープルとピーカンナッツのスコーン」、宇治抹茶と黒豆を合わせた「抹茶と黒豆のスコーン」、オレンジの香りをアクセントにした「ショコラとマカダミアナッツのスコーン」の6種類。

メープルとピーカンナッツのスコーン
抹茶と黒豆のスコーン

　Preference新中野本店は、東京都中野区本町4-6-20 1Fに位置し、営業時間は10時から19時まで。東京メトロ丸ノ内線「新中野駅」3番出口から徒歩3分。


AMAM+（アマムプリュ）のスコーンブック 料理とお菓子
￥1,940
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
スコーン大好き！：いちばん愛される英国菓子 15人のとっておきレシピ
￥499
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《小松暁子》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top