佐々木希、「警察呼ぶよ」とマネージャーに言われた過去明かす「やばい、ってなって…」 | RBB TODAY

23日放送の「人生最高レストラン」（TBS系）に女優の佐々木希が出演。芸能界デビュー直後の厳しい事務所ルールについて明かした。

雑誌「週刊ヤングジャンプ」の全国縦断素人美少女発見グラビア「ギャルコンJAPAN」の初代グランプリを獲得し、モデルとして芸能活動を始めた佐々木。

一方、所属した事務所では当時、「20歳まで恋愛禁止」「18歳の時の門限は夜9時」「19歳の時の門限は夜10時」「帰宅したら事務所に報告」という厳しいルールだったと明かした。

佐々木によると、ほかのモデルや同事務所のモデルすら厳しいルールはなかったそう。そのため、「1日だけ連絡も絶対取らないっていう反抗してやった日があって。すごい縛られ過ぎて」と告白。当時について、「頑張って育てようとしてくれた気持ちも分かるんですけど、反抗したくなっちゃって」と振り返った。

しかし、電話に出ずにいたところ、マネージャーからメールで「警察呼ぶよ」と言われたとのこと。佐々木は「やばい、ってなってすぐに連絡返したんですけど」と説明した。

MCの加藤浩次はこの厳しいルールに困惑しつつ、「20歳になったらこのルールは解禁されるわけでしょ？」と質問。佐々木は、「解禁されました。でも、『これから恋愛禁止じゃなくなるけど、分かってるよね？』って」と念を押されたことも明かした。

