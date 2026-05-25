人気キャスター・中川絵美里がカメラマンに！鷲見玲奈の素顔を収めたデジタル写真集発売 | RBB TODAY

人気キャスターの中川絵美里がカメラマンに挑戦した写真集シリーズが発売される。

現在、ワニブックスが運営するWEBマガジン『Newsクランチ！』で連載中の企画『そっと、切り取る』。にて、趣味のカメラを使い、自身が考えたコンセプトとシチュエーションで撮影した仲間の写真を掲載している中川。このたび、連載に掲載しきれなかったアザーカットで構成するデジタル限定写真集シリーズが配信されることが決定した。

（C）ワニブックス

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第一弾に登場するのは鷲見玲奈。タイトルは『陽だまりの中の鷲見玲奈』で、バーベキューをしながら飾らないナチュラルな様子をキャッチした内容となっている。公私ともに親しい間柄だからこそ引き出せたプライベート感のある表情や自然体のポーズが随所に収められており、二人の親密な関係性をうかがい知ることができる。

中川は『情報7daysニュースキャスター』でお天気キャスターを務めるほか、野球やサッカーなどスポーツ番組でもMCやレポーターとして活躍するキャスターだ。

（C）ワニブックス

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そんな中川はコメントを寄せ「趣味と呼ぶにも、まだまだ手探り。そんな初心者カメラマンとして始まった連載が、まさかこんなに早く電子書籍という形で皆さんにお届けできるとは思っていなかったので、驚きと嬉しさでいっぱいです」と喜びを語った。

また「表情や空気感が次々と変わっていく玲奈さんに、気がつけば無我夢中でシャッターを切っていました。カメラマンとしてのはじまりの作品。ぜひ、たくさんの方にご覧いただけたら嬉しいです！」と撮影時の熱中ぶりも明かした。

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デジタル限定写真集『陽だまりの中の鷲見玲奈』は5月26日より配信が開始される。