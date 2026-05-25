河井ゆずる、佐々木希を前に「ずっと好きで…」と赤面 | RBB TODAY

河井ゆずるが23日放送の「人生最高レストラン」に出演。この日のゲストである佐々木希を前に「ずっと好きで…」と告白し赤面する場面があった。

話題となっていたのは佐々木のデビューのきっかけについて。佐々木は地元である秋田のアパレル雑貨店でアルバイト中、週刊ヤングジャンプのスタッフに声を掛けられたことが芸能界入りのきっかけとなった。アルバイト中に声を掛けられ「仕事中だから無理です」と断ったが、バイト先の店長が「いいよ休憩入れるから」と承諾し、写真を1枚撮影された。その写真が誌面に載り、読者投票で1位になったことがデビューに繋がったという。

この話の中で河合は「グランプリ獲られたのもギャルなんとかみたいな」と、佐々木がグランプリになったコンテストについて言及。司会の加藤浩次に「お前詳しいな」と突っ込まれると、「あの、ちょっと…好きで…」と顔を赤らめた。素直な河合の反応に佐々木も照れたようにうつむき、女将として出演している島崎和歌子は「ちょっと、あんたねえ」と笑いながら突っ込み。河合は「びっくりしましたもん！デビューされたとき、僕らの世代の時にいなかったタイプのキレイな方だなと」と、デビュー時の佐々木の美貌に驚いた過去を明かした。