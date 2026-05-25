ハンズ渋谷店が11月で営業終了を発表！48年余りの歴史に幕を下ろす | RBB TODAY

ハンズ渋谷店が11月で営業を終了することが25日、発表された。1978年9月の開店から48年余りの歴史に幕を下ろす。

ハンズは1976年に東急ハンズとして開業。第一号店となる藤沢店が開店した。渋谷店は3店舗目として1978年に開店して以来、ハンドクラフトの聖地として多くの人に愛されている。第一号店である藤沢店、第二号店である二子玉川店はどちらも2006年に閉店しており、渋谷店は現在営業中の店舗としては最も古い歴史を持つ。ハンズ渋谷店は賃貸借契約の満了に伴い、11月に閉店することが決定。最終営業日は今のところ未定で、今後決定次第発表となる。11月の閉店まで、渋谷店ではフィナーレに向けて様々なイベントを開催予定とのこと。

この発表を受けてSNSでは「またひとつ渋谷の顔が無くなるのは、残念ですね。」「時代の流れといえばそうだけど寂しいね」「ハンズで買ってたDIY素材やら何やら、もう都心で揃う店どこにも無いやん」と閉店を惜しむ声が溢れた。