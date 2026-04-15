佐々木希、デビュー20周年記念で10年ぶりカレンダー発売！“毎日、目が合う”がコンセプト | RBB TODAY

モデル・俳優の佐々木希が、デビュー20周年を記念した日めくりカレンダー『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（ワニブックス）を6月9日に発売する。佐々木にとってカレンダーの発売は10年ぶりとなる。

『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』書影

本作のコンセプトは「目が合いすぎる」。ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、バレエのレッスン前のカットや手をつないだ瞬間など、日常のさまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められている。

『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』先行カット

『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』先行カット

佐々木はコメントで「デビュー20周年という節目に、10年ぶりとなるカレンダーを発売させていただくことになりました。今回は『佐々木希と目が合いすぎる』という、ユニークなコンセプトで撮影をしました。毎日ページをめくるたびに、ふと目が合って、少しでも身近に感じていただけたら嬉しいです。皆様の日常にちょっとした彩りを添えられますように」と述べている。

また、6月6日(土)には東京・HMV&BOOKS SHIBUYAにて発売記念イベントの開催も決定。イベントではカレンダーのお渡しのほか、世界に1枚だけのソロチェキプレゼント、限定ボイス特典など、今回限りのスペシャルなコンテンツが用意される予定だ。