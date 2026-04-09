乃木坂46・池田瑛紗、センター抜擢の心境明かす「自分ってこんなだっけ？」新鮮な発見 | RBB TODAY

4月8日にリリースされた乃木坂46のニューシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』でセンターを務めた池田瑛紗が同日、『乃木坂46のオールナイトニッポン』に出演し、戸惑いと新鮮さが入り混じる心境を明かした。

番組のメインパーソナリティーを務める同じ5期生メンバーの井上和から「こんなこと聞くのもアレかもしれないけど、自分センターなんだなとか思う瞬間ある？」と問われた池田は、「そう思うことはあるけど、逆に入りたての頃の自分を思い出す瞬間が増えた。全部が新鮮に思える」とコメント。

「立ち慣れてたスタジオだったりしても、初めて立つくらい緊張したりして。自分ってこんなだっけ？」と率直な思いを語り、「５年目になって、逆にそういうふうに思うことがあるんだっていうのが、新鮮な発見だった」と振り返った。

これに井上は「5年経っても、そういう気持ちで乃木坂のセンターに立ってくれる存在がすごくうれしい」とコメント。やり取りからは、同期ならではの信頼関係ものぞかせた。

さらに池田は、井上が初めてセンターを務めた当時を振り返り「18歳で夏のツアーを背負って立っていたんだと思うと、抱きしめたくなっちゃうね」と語る場面も。互いを思いやる言葉が印象的なトークとなった。