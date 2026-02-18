「まさかすぎてびっくり」令和ロマン・髙比良くるまとMEGUMIの文春熱愛報道にネット驚きの声 | RBB TODAY

17日、総合週刊誌『週刊文春電子版』（文藝春秋）が、令和ロマン・髙比良くるまとMEGUMIの熱愛をスクープした。同誌の報道に、ネットでは驚きの声が寄せられている。

同誌はこの日、公式Xで「M-1優勝芸人＆大物美容タレント 熱愛」との文言とシルエット写真を添えて熱愛報道を予告。スクープ対象が誰なのか、ネット上ではさまざまな予想が飛び交っていた。その後、同日中に髙比良くるまとMEGUMIの熱愛が報じられた。

同誌の報道に、ネットでは「まさかすぎてびっくり」「えー！！令和ロマンくるまとMEGUMI？？」「いや、これマジなんやな…」など驚きの声が上がったほか、「鬼才同士お似合いすぎる」「2人とも大好きだからめっちゃ応援できる！！！」といった声も寄せられている。