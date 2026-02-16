「ラヴ上等」が大ヒット！Netflix、MEGUMIとの複数年独占契約を発表「複数本並行して企画進行中」 | RBB TODAY

Netflix公式インスタグラムアカウントが2月16日、タレントのMEGUMIについて、プロデューサーとして複数年にわたり独占契約を結んだことを発表した。

タレント業と並行し、映像プロデュースも手がけていたMEGUMI。2025年にはNetflixの恋愛リアリティ番組「ラヴ上等」の企画、プロデュース、MCを担当し、配信直後にNetflixの週間ランキングで日本1位、世界8位を獲得するなど、大きな話題になっていた。

Netflixは公式インスタグラムで、「プロデューサー MEGUMI Netflixと独占契約」と発表。また、複数年に渡って「新作のアンスクリプテッド（"筋書きのない物語"）作品を複数制作し、独占配信を行うことを決定！」と報告した。

さらに、「現在プロデューサーMEGUMIさんによるNetflixのアンスクリプテッド作品は、複数本並行して企画進行中」とのこと。「どうぞ、ご期待ください！」とつづられていた。

また、投稿にはMEGUMI本人の「Netflixさんから信じられないようなお話をいただき、身が引き締まる思いです」というコメントも紹介されていた。

MEGUMIは「『ラヴ上等』を制作する中で、登場してくれた皆の本音や衝動、そして生の瞬間に触れ、それこそが人の美しさなのだと強く感じました」とし、「そして、それが視聴者のみなさまの心を突き動かす、大きな力の一つであることも実感しました」と明かした。

また、「正解が無い時代だからこそ、リアルな感情や揺れ動く心の動きを丁寧にすくい上げ、その尊さを映し出していきたいと思っています」とつづり、「これからも、アンスクリプテッド作品を通して、より多くの方々にその瞬間を届けられるよう、精一杯取り組んでまいります」と意欲を明かしていた。

この投稿にNetflix公式インスタグラムには、「素晴らしいー！最高です！」「これからの活躍楽しみにしてます」「年々パワーアップしててかっこいい」という声が集まっていた。

※Netflix、MEGUMIとの独占契約を発表

