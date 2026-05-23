鈴木ふみ奈、プールで最強バディー披露！エガフェスガールズ就任を報告 | RBB TODAY

23日、グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が自身の公式Xを更新。エガフェス2026にエガフェスガールズの一員として出演することを公表した。

エガフェスは、お笑い芸人の江頭2:50による笑いと音楽の祭典で、今回は30日に富士急ハイランドで開催される。江頭自身が出演交渉を行い、今回はゲストとしてA・B・C-Z、サンボマスター、大久保佳代子、加護亜依、ダチョウ倶楽部などが出演する。

（写真は鈴木ふみ奈の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

鈴木はXに、ボーダーの水着姿で撮影した写真をアップ。エガフェスガールズの一員として出演することを報告している。エガフェスガールズとしては鈴木の他に、大原かおり、小田飛鳥、白石陽菜、立川みくの、水沢まいも出演予定。鈴木がエガフェスガールズとして出演するのは今回が初となる。投稿の最後に鈴木は「初めてのエガフェス、少しでも会場を盛り上げられるよう頑張るので、ぜひ応援してもらえたら嬉しいです♡」とファンへメッセージを送った。

（写真は鈴木ふみ奈の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

（写真は鈴木ふみ奈の公式Xから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

この投稿にファンからは「ガールズの一員として輝いてください！」「おめでとう！ ステージで輝く姿が待ちきれないよ！」といったコメントが寄せられている。