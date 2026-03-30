乃木坂46・川﨑桜、立教大学卒業を報告「絶対に両立しようって決めました」 | RBB TODAY

乃木坂46の川﨑桜が3月29日にブログを更新し、通っていた立教大学を卒業したことを報告した。

川﨑は大学に入学する年の2022年4月1日にグループに加入。学校名は伏せていたものの、大学に通っていることは公表していた。

川﨑は3月29日に更新したブログで、「3月24日、高校1年生の頃からずっと通いたかった大学を無事卒業しました」と報告。「立教大学学位授与式」という看板の前で撮影した紺のはかま姿の自身の写真を公開した。

また、川﨑は「がちがちに緊張している」と自身の様子を説明しつつ、入学式の写真も公開。「スーツは祖母が買ってくれたものです」と明かし、「オーディションに合格したことを伝えたとき、『せっかく大学に合格したのに、このスーツは着られないのかな』と少し寂しそうに笑っていた顔が印象的でした」と振り返った。

そのため、川﨑は「その時に支えてくれた人の想いも全部背負って、絶対に両立しようって決めました」と決意を明かした。

一方、「大学と乃木坂の活動の両立は想像していたよりもずっとずっと大変でした」とのこと。全国ツアーの時期は毎回テスト期間と重なっていたといい、移動中の新幹線で酔いながら勉強していたとのこと。

また、「楽屋でレポートをやっている時、隣から聞こえてくるみんなの楽しそうな声に、自分だけ少し違う場所にいるような気がしたこともありました」と疎外感を覚えつつ、「絶対に4年で卒業する」という気持ちで卒業したと明かした。

川﨑は、「でもここまで来られたのは、私のどちらもやりたいというわがままを受け止めて、支えてくださったスタッフの皆さん、そして、いつも応援してくださるファンの皆さんのおかげです。本当にありがとうございました」と感謝をつづっていた。

さらに川﨑は、「これからは、乃木坂の活動により一層集中できることが何より楽しみです」とつづり、「今までたくさん支えていただいた分、これからは私が、乃木坂というグループを支えられる人になりたいです」「もっともっと頑張って、このグループの力になれるように成長していきたいです」と決意を明かしていた。

※【画像】乃木坂46の川﨑桜が立教大学卒業を報告

