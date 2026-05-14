のん、洗練されたmiumiuコーデ披露！「やっとお会いできた」齋藤飛鳥とのツーショットも公開 | RBB TODAY

俳優でアーティストののんが14日にブログを更新。miumiuのコーディネートショットと乃木坂46の元メンバーで俳優の齋藤飛鳥とのツーショットを公開した。

13日、ラグジュアリーブランド「ミュウミュウ（MIU MIU）」が音楽やカルチャー、創造的な交流をテーマにした一夜限りのイベント「Miu Miu Jazz Club」を開催。日本のジャズ文化やジャズ喫茶に見られる独自の感性から着想を得て、日本との長年にわたる関係性を背景に、 音楽を軸とした多様なカルチャー表現との対話を、体験として届けるイベントとなった。

翌14日、のんは「素敵な夜」というタイトルのブログ記事を公開し、イベントについて「上原ひろみさんの放つ音たちがグサグサと心に染み入りました。最高の夜」と振り返った。



ブログでは、ブラックを基調にした透け感のあるレース素材や立体感のあるフリルデザインが印象的なレイヤードスタイルのトップスに、お腹がチラ見えする膝丈のタイトスカートを合わせたmiumiuの“エプロンルック”を着用したショットを公開。



手にはブラックレザーのバッグを持っており、クールさとモード感が際立つコーディネートで、のんは「miumiuのエプロンルックは、見たことのない新鮮なレイヤードで目が覚めるようでした」とつづった。



また、齋藤とのツーショットも公開し、「やっとお会いできた 嬉しい」とコメントした。

ファンからは、「カッコいい」「ヤバヤバヤバヤバヤンバルクイナ」「お二人ともナイス」「夜空に舞い降りた…天使のようなイメージ」という声が寄せられている。

