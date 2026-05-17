芸能界進出も噂された俳優クォン・サンウの息子、いよいよ受験か…女優母が心境を語る | RBB TODAY

女優ソン・テヨンが、夫で俳優のクォン・サンウとの息子ルッキ君の大学受験を1年後に控え、余裕のある姿を見せた。

去る5月16日、ソン・テヨンのYouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」には、「母親に似てユーチューバーの才能が見えるソン・テヨンの娘」というタイトルの動画が公開された。

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この日、ソン・テヨンは息子と同じ学校に通う“ママ友”と会い、ブランチを楽しんだ。

友人は、「高校2年生が本当に大変なのは、進路の方向性を維持して終わるのが1番だが、本当にハラハラする。自分で何とかすると言っているけど、気が気じゃない」と伝えた。

続けて、「それに比べて、テヨンさんは良いね。ルッキ君が自分でやるって言ったら、信じるでしょ？」と話を振った。

（写真＝YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」）

すると、ソン・テヨンは「自分でやらなきゃ。私が言ったら、小言になる。1人でやるものだ」として、「自分でやって、上手くいかなかったとしたら、それは本人の責任だから」と、過干渉しない理由について淡々と語った。

これに対し、友人は「私たち、この話を昨年もしたでしょ。来年の今頃になれば、『解放された』と言っているはず」と緊張している心の内を再び伝えた。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・サンウ プロフィール

1976年8月5日生まれ。1998年にファッションモデルとしてデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で俳優デビュー。2003年の主演映画『同い年の家庭教師』、2004年のドラマ『天国の階段』が大ヒットし、トップ俳優となった。『天国の階段』は日本でも放送されて、韓流スターとして人気を博した。以降もドラマや映画に多数出演。プライベートでは2008年に女優ソン・テヨンと結婚しており、2009年に長男が、2015年に長女が生まれている。

◇ソン・テヨン プロフィール

1980年8月19日生まれ。2000年に「ミス・コリア」でその名を知らせたことを機に、芸能界デビュー。2001年に放送されたドラマ『純情』で女優としての活動をスタートさせた。2008年に日本でも大きな人気を集めたトップ韓流スター、クォン・サンウと結婚した。現在は2児の母として、家族とともにニューヨークで暮らしている。

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