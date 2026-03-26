「最高の卒業式でした！」「羨ましい」日向坂46、日本大学卒業式にサプライズ出演で大反響 | RBB TODAY

アイドルグループ・日向坂46が3月25日に行われた日本大学の卒業式にサプライズ出演したことを報告した。
日向坂46は公式Xで、「日本大学さんの卒業式に 日向坂46が出演させていただきました」と投稿。メンバーの集合写真を公開し、「学生の皆さまご卒業おめでとうございます！！」と卒業を祝福していた。
なお、メンバーの金村美玖は2025年3月に日本大学芸術学部写真学科を卒業したことを公表。また、日向坂46のレギュラー番組「日向坂で会いましょう」（テレビ東京）のMCを務めているお笑いコンビ・オードリーの春日俊彰も日本大学出身という縁も。
このポストには、「マジかよ？！いいなぁ～」「最高の卒業式でした！」「立ち会えた学生さんが羨ましい…」という声が集まっていた。
日向坂46は毎年デビュー日を目安に行っている記念イベント「7回目のひな誕祭 ～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～」を4月4日・5日に行う予定。会場は横浜スタジアムとなっている。
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