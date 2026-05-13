“財閥3世”のK-POPアイドル、米名門コロンビア大卒業へ…清楚なガウン姿の近況公開 | RBB TODAY

K-POPグループALLDAY PROJECTのメンバーであり、新世界グループ創業家3世としても知られるアニーが、近況を公開した。

アニーは5月12日、自身のSNSに「D-7」というコメントとともに、水色の卒業ガウン姿を収めた映像を公開した。

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映像の中でアニーは、ウェーブヘアをなびかせながら清楚な魅力を披露。水色の卒業ガウンと学士帽を手に、アメリカの名門・コロンビア大学卒業を目前に控えた喜びを、身ぶりで表現している。

アニーは、新世界グループのイ・ミョンヒ総括会長の孫であり、チョン・ユギョン新世界会長の長女として知られる人物。コロンビア大学では、美術史学と視覚芸術学を専攻している。

（画像＝アニーSNS）

昨年6月24日にALLDAY PROJECTとしてデビューしたアニーは、大学卒業を控えて休学していたが、2026年春学期に復学。グループ活動の空白期間を活用して学業に専念し、ついに卒業を迎えることとなった。

アニーは数カ月間ニューヨークに滞在しながら学校生活に集中する一方、学期中に予定されていた海外ファンサイン会など一部スケジュールも並行してこなし、学業と仕事の両立に成功した。

（画像＝アニーSNS）

なお、アニーが所属するALLDAY PROJECTは、BLACKPINKのロゼらが所属するTHEBLACKLABEL発の男女5人組グループだ。

（記事提供＝OSEN）

◇アニー（ANNIE）プロフィール

2002年1月23日生まれ、本名ムン・ソユン。韓国の財閥序列11位（2025年現在）である「新世界グループ」のイ・ミョンヒ総括会長の孫で、チョン・ユギョン会長の長女。小学校卒業後はアメリカに留学し、コロンビア大学に進学した。2024年2月、THEBLACKLABELの練習生らと一緒にいる写真が出回り、話題に。2025年6月23日、5人組の男女混合グループ「ALLDAY PROJECT」のメンバーとしてデビューした。

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