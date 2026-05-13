「見えちゃいそう…」サイド全開トップスで“ふくらみの始まり”大胆披露のミンニ、視線独占 | RBB TODAY

ガールズグループi-dleのミンニが、大胆なファッションを披露した。

ミンニは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

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公開された写真には、デニム素材のノースリーブトップスにワイドデニムパンツを合わせた、セットアップ風コーデを着こなすミンニの姿が収められている。

サイドが大胆に開いたトップスが、カジュアルながらも色気漂う雰囲気を演出し、見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「見えちゃいそう…」「美しい」「エグい」「なんてこった」「気が狂いそう」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ミンニInstagram）

なお、ミンニが所属するi-dleは、7月に約5カ月ぶりとなるニューアルバムをリリースする予定だ。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。

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