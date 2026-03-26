沢尻エリカ、サーフボード上でくびれ＆美脚披露！約20年ぶりの写真集『DAY OFF』表紙カット公開 | RBB TODAY

26日、俳優・沢尻エリカの最新写真集『DAY OFF』（幻冬舎）の公式Xアカウントが更新され、同作の表紙カットが公開された。
同作は、2007年発売の『ERIKA2007』以来、約20年ぶりの写真集となる。沢尻本人が“今”の自分をまるごとさらけ出し、自身の生き方のすべてを記録した一冊だ。衣装はすべて私物を使用し、撮影場所も自らセレクト。メイクも自身で行い、ときにはスッピンも披露するなど、飾らない素顔と自然体な魅力が詰まっている。
今回、公式Xでは「『DAY OFF』表紙を解禁！空の青と透き通るアクアブルーが溶け合った海面に、赤いサーフボードに横たわったエリカさん。波のゆらぎと呼吸をそっと重ねながら、海に抱かれるように漂っていました」というコメントとともに、表紙カットが投稿された。
写真集『DAY OFF』は、2026年5月23日（土）に全国の書店およびネット書店にて発売予定。また、発売日当日には東京・六本木の蔦屋書店にて記念イベントの開催も決定しており、参加申し込みの締め切りは3月29日（日）23時59分までとなっている。
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