はなまるうどん、麺1キロの「メガつけ麺」を26日より発売！魚介や牛肉の期間限定メニュー3種も登場 | RBB TODAY

はなまるうどんは26日から、「魚介豚骨つけ麺」「ゆず牛肉つけ麺」「辛魚豚骨つけ麺」の3種と、「メガつけ麺」を全国の店舗で期間限定販売する。

はなまるうどん「魚介豚骨つけ麺」「ゆず牛肉つけ麺」「辛魚豚骨つけ麺」の3種と、規格外のボリュームを誇る「メガつけ麺」

「魚介豚骨つけ麺」は、魚介の旨みと豚骨のコクを組み合わせた一杯。「ゆず牛肉つけ麺」は、牛肉の旨みにゆずの風味を加えた、さっぱりとした味わいが特長。「辛魚豚骨つけ麺」は、魚介豚骨をベースに辛味をきかせた一品だ。

魚介豚骨つけ麺(冷温)（小）790円、(中)980円

全商品には、いりこと昆布をベースにした一番だしと、数種類の醤油や塩をブレンドしたかえしを合わせた割スープが付く。食後に残ったつけだしに加えることで、和風スープとして楽しめる。

ゆず牛肉つけ麺(冷温)（小）790円、(中)980円

「メガつけ麺」は、約1キロの麺量が特長。魚介豚骨、ゆず牛肉、辛魚豚骨の3種類のつけだしがセットになっている。なお、メガつけ麺はテイクアウト対象外だ。

価格は「魚介豚骨つけ麺」「ゆず牛肉つけ麺」が小790円（税込）、中980円（税込）、「辛魚豚骨つけ麺」が小840円（税込）、中1,030円（税込）、「メガつけ麺」が1,480円（税込）。つけ麺は、うどんに合わせた3種類のつけだしを用意。麺は冷・温から選べ、つけだしは温で提供される。店内飲食とテイクアウトは同一価格で、テイクアウトは1杯につき容器代50円が別途かかる。一部店舗とデリバリーでは価格が異なる。