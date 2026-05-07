セブン、人気商品12品を50％以上増量！「感謝盛り」第1弾は12日から | RBB TODAY

セブン‐イレブン・ジャパンは、創業感謝祭として人気商品をお値段そのままで50％以上増量する「感謝盛り」シリーズを、全国のセブン‐イレブンで順次販売する。第1弾は5月12日から25日まで、第2弾は5月19日から6月1日まで。いずれも数量限定で、在庫がなくなり次第終了となる。

セブン-イレブンの創業感謝祭「感謝盛り」開催！

同企画は、1974年5月に国内でセブン‐イレブンの営業を開始したことを記念して実施されるもの。対象は、おにぎり、弁当、麺、パン、スイーツなど計12品で、いずれも従来品比で50％以上増量される。

第1弾では、「直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン」（税込496.80円）、「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」（税込734.40円）、「つぶつぶコーンマヨネーズ」（税込170.64円）、「セブン‐イレブンこだわり THEたまごサンド」（税込291.60円）、「ふわっと生どら焼 つぶあん&ホイップ」（税込213.84円）、「こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック」（税込280.80円）が登場する。

なかでも「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」は、野菜・麺・スープ・背脂にんにくを増量。ワシワシとした食感の極太麺と豚骨醤油スープを、より食べ応えのあるボリュームで楽しめる。「ふわっと生どら焼 つぶあん&ホイップ」は、粒あんを1.5倍、ホイップを2.4倍にし、生地も1枚増量した。

第2弾では、「つゆまで旨い 牛丼」（税込645.84円）、「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」（税込529.20円）、「ソーセージエッグマフィン」（税込311.04円）、「チョコクリームのふわもちちぎりパン」（税込170.64円）、「かじるニューヨークチーズケーキ」（税込291.60円）、「塩むすび」（税込156.60円）を販売する。

「かじるニューヨークチーズケーキ」は、全体量を約2.5倍に増量。濃厚なクリームチーズの味わいとレモンのさわやかな酸味を楽しめるスイーツとなっている。

店舗により価格や取り扱い商品、商品名・規格が異なる場合がある。