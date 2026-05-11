祇園辻利、初の「抹茶生だいふく」登場！宇治抹茶あん＆抹茶クリームをもち生地で包んだ新作 | RBB TODAY

祇園辻利は、和スイーツの新商品「抹茶生だいふく」を、5月11日12時より公式オンラインショップおよび一部直営店で販売開始した。

祇園辻利初「抹茶生だいふく」

同商品は、石臼で挽いた宇治抹茶を使用した特製抹茶あんと、北海道生乳を使用した抹茶クリームを、国産もち生地で包んだ生だいふく。祇園辻利として初の「抹茶生だいふく」となり、40年以上の歴史を持つ大福餅製造所とタッグを組んで開発された。

「生だいふく」であるために辿り着いた、特別な素材たち。

もっちりと、しっとりと。きめ細やかなだいふく生地。

ひと口食べると、まず抹茶あんのコクが広がり、中心の抹茶クリームがなめらかにほどける仕立て。抹茶の渋み、甘み、香りが重なり、もち生地のやわらかな弾力とともに、とろけるような口どけを楽しめる。

祇園辻利初「抹茶生だいふく」

価格は6個入りで2,300円。冷凍で届けられ、消費期限は冷凍状態で10日間、解凍後48時間。販売場所は公式オンラインショップのほか、祇園辻利 祇園本店、大丸心斎橋店、茶寮都路里 京都伊勢丹店。

日常にも、特別にも寄り添う。“ちょうどいい贅沢”という選択。

また、茶寮都路里 祇園本店では、5月11日から5月下旬頃まで試食キャンペーンも実施。店内メニューを注文し、祇園辻利オンラインショップ会員登録後にマイページを提示した人を対象に、各日先着30名限定で「抹茶生だいふく」1個を試食できる。オンラインショップで使える300円割引クーポンも配布される。