コメダ、ロッテ「クランキー」をイメージした新商品発売！サクサク食感のシロノワール＆ジェリコ登場 | RBB TODAY

コメダ珈琲店は、ロッテのロングセラーチョコレート「クランキー」とコラボレーションした新商品「シロノワール CRUNKY」「ジェリコ CRUNKY」を、14日より数量限定で販売する。

今回登場するのは、クランキーをイメージした“サクサク食感”が楽しめる2商品。コメダ珈琲店とクランキーのコラボレーションは今回が初となる。

「シロノワール CRUNKY」は、あたたかいデニッシュの間にチョコスプレッドとチョコパフをサンドし、ソフトクリームの上にもチョコパフとフィアンティーヌをトッピングした一品。デニッシュ、チョコ、ソフトクリームに、サクサクとした食感が重なり、クランキーらしいチョコの味わいを楽しめる。価格は通常サイズが980円～1,040円、ミニサイズが780円～840円。

「ジェリコ CRUNKY」は、コーヒージェリーとチョコパフを組み合わせたチョコレートドリンク。コーヒージェリーの下とホイップの上にチョコパフを使用しており、飲み始めからサクサクとぷるぷるの食感を楽しめる。コーヒージェリーのほろ苦さとチョコの甘さが重なる、デザート感のある一杯に仕上げている。価格は710円～950円。

販売は7月初旬頃までを予定しているが、数量限定のため、なくなり次第終了。一部店舗では販売しない。商品にクランキーそのものは付属しない。