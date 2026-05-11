背徳感たっぷり！ピザハット「飲めるピザ」にチーズカレー味が11日より登場 | RBB TODAY

ピザハットは、人気シリーズ「飲めるピザ」の新作「飲めるピザ チーズカレー」を、5月11日から6月15日まで全国のピザハット店舗で期間限定販売する。

新商品は、濃厚なカレーととろけるチーズを組み合わせた、背徳感たっぷりの一枚。ピザの耳にはゴーダチーズをトッピングした専用ハンドトス生地を使用しており、カレーのコクとチーズのまろやかさを存分に楽しめる仕立てとなっている。

商品は、ひとり用の「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」がテイクアウト990円、配達1,300円。より手軽に試せる「ピザポテBOX 飲めるピザ チーズカレー」はテイクアウト700円、配達1,010円で販売される。

MY BOX 飲めるピザ チーズカレー

シェア向けには「Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー」も用意。価格はテイクアウト2,230円、配達3,190円で、テイクアウト2枚目無料セット、配達2枚目半額セットの対象にもなっている。

ピザポテBOX 飲めるピザ チーズカレー

Mサイズ 飲めるピザ チーズカレー

さらに期間中は、「MY BOX 飲めるピザ チーズカレー」と対象のMY BOXを同時購入すると、2個目が半額になる「MY BOX にこ得セット」も実施。対象商品は「MY BOX ピザハット・マルゲリータ」「MY BOX ほっくりポテマヨソーセージ」「MY BOX テリマヨチキン」の3種で、最大650円オフとなる。