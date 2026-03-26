47都道府県のグルメが東武池袋に集結！熊本の「馬肉づくしの御膳」から山形の「ラフランスシュークリーム」まで | RBB TODAY

東武百貨店 池袋本店では、4月2日から13日まで「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」を開催する。9回目となる今回は過去最長の12日間開催で、入れ替えを含め過去最大の149店舗が出店。前半と後半で約55店舗が入れ替わり、北海道から沖縄まで全国各地のグルメが集まる。

前半では、初出店の「馬肉料理 饗応はしもと」（熊本県）が馬肉を盛り合わせた「馬づくし御膳『極』」を3,240円で各日20点販売予定。「Ora da cacao ＆ chou」は、山形県産ラフランスのクリームを使った「かみのやまシュー」を各486円で各日数量限定販売する。いずれも販売期間は4月2日から7日まで。

かみのやまシュー（(1)ラフランス、(2)ずんだ） 各486円（税込）

実演販売では、「白水乃蔵」が熊本県ブランド牛あか牛の100％ハンバーグやトモサンカク、上赤身のステーキ、焼肉を盛り込んだ「四種のあか牛御膳」3,996円を各日30点販売予定で用意。「飛騨天狗GIFU」は「飛騨牛ロースステーキと柔らか牛タンのローストビーフ塩だれ仕立ての2種盛り弁当」2,970円を各日20点販売予定で展開する。

飛騨牛ロースステーキと柔らか牛タンのローストビーフ塩だれ仕立ての2種盛り弁当 2,970円（税込）

このほか、「和風だし伊藤圓」は北海道産のオオズワイガニやいくらを盛り込んだ「樽海弁当」3,240円を各日50点販売予定で販売するほか、「たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋」の「元祖たこ焼き 小箱」801円、「小川の庄 おやき村」の「縄文おやき各種」各270円、「白えび亭」の「白えび天ぷら」1,080円、「野島水産」の「かつおの藁焼きたたき」972円、「チキン南蛮専門店 金の皿」の「チキン南蛮」594円なども並ぶ。

樽海弁当 3,240円（税込）

元祖たこ焼き 小箱 801円（税込）

後半の4月8日から13日にかけては、約55店舗が入れ替わり、お酒に合うグルメを中心に展開する。「日本名門酒会 NIPPON SAKE 47 立ち呑み処」では、47都道府県の酒を会場で楽しめる。

初出店では、「天草 幸福堂」が熊本県天草市産の車海老を使った「車海老の塩焼き」1,001円を各日数量限定で販売。「アジ好きですか？」は、千葉県富津市産の黄金アジを使った「プラチナアジフライ」1,781円を各日50点販売予定で提供する。

千葉県富津市産黄金アジ プラチナアジフライ 1,781円(3枚セット)（税込）

「Kalpasi」は「2種合いがけカレー（スリランカ海老カレー／ムンバイチキンキーマ）」2,001円を販売。スイーツでは、「ベリーズベリー」が「ストロベリーバブルワッフル」1,201円、「阿蘇ミルク牧場」が「ソフトクリーム」571円を展開する。

2種合いがけカレー(スリランカ海老カレー/ムンバイチキンキーマ) 2,001円（税込）

ストロベリーバブルワッフル 1,201円（税込）

会場は東武百貨店 池袋本店8階催事場。営業時間は午前10時から午後7時までで、4月7日は午後5時閉場となる。